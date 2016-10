Strategic Command - WW2 War in Europe: Releasedatum bekanntgegeben

PC

Matrix Games hat für den neuesten Teil ihrer erfolgreichen Rundenstrategie-Reihe Strategic Command - WW2 War in Europe den Release-Termin bekanntgegeben. Demnach erscheint das Hexfeld-Taktikspiel am 17. November 2016.

Laut Hersteller spielt man wahlweise auf Seiten der Alliierten oder der Achsenmächte die Schlachten des Zweiten Weltkriegs in Europa nach. Die Kampfhandlungen finden dabei an Land, in der Luft oder auf dem Wasser statt. Neben taktischem Vorgehen mit Kriegseinheiten soll es dabei auch auf Diplomatie und Spionage ankommen. Ansonsten ändert sich nach bisherigen Informationen wenig am bewährten Spielprinzip.