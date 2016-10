The Long Journey Home erst im kommenden Jahr für PC?

PC XOne PS4 Linux MacOS

In Daedalics letzter Pressemitteilung zum Weltraumspiel The Long Journey Home (Preview) Ende Juli heiß es noch, der Titel werde für PC-Systeme noch in diesem Jahr veröffentlicht und lediglich die Umsetzungen für Xbox One und PlayStation 4 sollen erst in der ersten Jahreshälfte 2017 folgen. Geht man nach der Produktlistung beim Online-Händler Amazon.de, erscheint die PC-Fassung allerdings erst am 20. April 2017 – die Konsolenfassungen tauchen bei Online-Händler aktuell noch gar nicht auf.

Dazu, ob sich das Spiel tatsächlich verschoben hat oder doch noch in diesem Jahr erscheint, teilte uns Daedalic auf Nachfrage lediglich mit, dass der Hamburger Publisher und Entwickler einen offiziellen Termin "in Kürze" bekanntgeben werde. Möglich wäre folglich also weiterhin, dass dieser Termin noch ins aktuelle Jahr fällt. Denkbar wäre jedoch genauso gut, insbesondere nachdem Daedalic auf E3 und Comic Con auch international mit dem Spiel Beachtung fand, dass Daedalic aktuell plant, PC und Konsolen parallel zu bedienen.

Sobald es handfeste Informationen dazu gibt, erfahrt ihr sie bei uns.