Deponia: Release-Termin für die PS4 steht fest, Xbox-One-Version soll bald folgen

PC PS3 PS4 iOS Linux MacOS

Deponia ab 69,95 € bei Amazon.de kaufen.

Der deutsche Entwickler Deadalic Entertainment hat den Release-Termin für die PS4-Version des 2012 für PC, Mac und Linux veröffentlichten Adventures Deponia (Testnote: 9.0) bekanntgegeben. Laut dem Hamburger Studio wird der Auftakt der Spielreihe rund um den chaotischen Bastler und Lebenskünstler Rufus am 15. November 2016 für Sonys aktuelle Konsole erscheinen. Der Titel wird sowohl digital, als auch im regulären Handel erhältlich sein.

Für dieses Konsolendebüt haben die Entwickler die Steuerung komplett überarbeitet, so dass ihr Rufus nun direkt steuern könnt, was das Spielerlebnis noch intensivieren soll. Eine Xbox-Version des Spiels soll in Kürze folgen, die anderen Teile der Serie, Chaos auf Deponia (Testnote: 9.0), Goodbye Deponia (Testnote: 9.5) und Deponia Doomsday (Testnote: 9.0) sollen wiederum innerhalb der nächsten zwölf Monate für beide Konsolen erscheinen.