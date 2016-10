Sniper - Ghost Warrior 3 auf April verschoben

PC XOne PS4

Sniper - Ghost Warrior 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie City Interactive soeben bekanntgab, wird sich der Release von Sniper - Ghost Warrior 3 (Preview) um gut drei Monate nach hinten verschieben und nicht bereits im Januar 2017 erfolgen. Als Grund nannte Marek Tymiński, Geschäftsführer des polnischen Publishers und Entwicklers, dass man sicherstellen wolle, dass das Produkt den hohen Erwartungen der Fans entsprechen soll und dafür die zusätzliche Zeit benötige. Das Ziel von City Interactive sei, dass Sniper - Ghost Warrior 3 auf allen drei unterstützten Plattformen (PC, PlayStation 4 und Xbox One) geschmeidig laufe, was noch etwas Optimierungsarbeiten erfordere.

Zu guter Letzt verspricht Tymiński, dass der dritte Teil der die Marke neu definieren und quasi einem Neustart der Reihe entsprechen würde. Nach aktuellem Plan soll Sniper - Ghost Warrior 3 nun am 4. April 2017 in den Handel kommen. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des US-Scharfschützen Jonathan North, der sich inmitten eines Bürgerkriegs in Georgien befindet. Neben seinem offiziellen Einsatzziel in der ehemaligen Sowjetrepublik will er in den Kriegswirren zudem seinen Bruder widerfinden.