Persona 5 Arena: Director Kazuhisa Wada stellt einen neuen Ableger in Aussicht

Nachdem mit Persona 4 Arena und Persona 4 Arena Ultimax bereits zwei Prügelspiel-Ableger der bekannten Rollenspielserie gut bei der Spielerschaft ankamen, plant der Director Kazuhisa Wada auch ein Persona 5 Arena zu entwickeln. Das gab der Macher während eines Livestreams zum kürzlich in Japan stattgefundenen Finale des Toushinsai Turniers bekannt.

Wie Wada anmerkte, möchte er den Titel „unbedingt realisieren“, allerdings werde es noch ein wenig dauern, bis man mit der Entwicklung beginnen kann, da derzeit sämtliche Ressourcen des Studios in Persona 5 gesteckt werden. In Japan können die Fans das neue Rollenspiel von Atlus bereits seit dem 15. September spielen. Der Release in anderen Teilen der Welt (einschließlich Nordamerika und Europa) wird erst am 14. Februar 2017 erfolgen.