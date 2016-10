Nintendo NX: Enthüllung angeblich noch diese Woche

andere

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass Nintendo seine NX definitiv noch in diesem Jahr enthüllen wird. Glaubt man dem aktuellen Bericht der Investment-Banking-Firma Macquarie Group (via Seeking Alpha), soll die Vorstellung der neuen Konsole noch im Laufe dieser Woche erfolgen.

Laut dem Bericht hat das Unternehmen sein Rating für Nintendo von ursprünglich „Outperform“ („übertreffen“) auf „neutral“ heruntergestuft. Demnach erwartet man, dass Nintendo das neue Gerät noch diese Woche mit einem Preis von etwa 300 bis 350 US-Dollar ankündigt. Diesen Preis hält die Macquarie Group aber nicht für konkurrenzfähig. Es wird daher mit enttäuschenden Absatzzahlen gerechnet.

Ein anderer Grund für die Herabstufung ist Nintendos Mobile-Game Super Mario Run. Hier habe der Spielehersteller viel Potential verschenkt, weil der Titel aufgrund der iOS-Exklusivität und der fehlenden Veröffentlichung in China rund 60 Prozent des Marktes verpasste. Laut Nintendo ist eine Android-Version aber sehr wohl geplant, allerdings erscheint diese erst 2017.