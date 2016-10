Red Dead Redemption 2 angekündigt // Trailer am Donnerstag [Update 3]

XOne PS4

2. News-Update vom 18.10.2016:

Das ging schnell: Rockstar Games bestätigte soeben auf ihrem Twitter-Account, dass Red Dead Redemption 2 im Herbst 2017 in den Handel kommen wird. Den ersten Trailer wird das Studio wie bereits vermutet am Donnerstag veröffentlichen. Der Website von Rockstar lässt sich darüber hinaus folgendes entnehmen:

Die weite und atmosphärische Spielwelt wird zudem die Basis für ein brandneues Multiplayer-Erlebnis bilden.

Vorstellbar ist also ein Mehrspieler nach dem Vorbild von GTA Online. Auf der Homepage wird zudem erwähnt, dass das Spiel für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Von einer PC-Version ist bisher noch nicht die Rede.

News-Update vom 18.10.2016:

Wie Hugh Langley, ein ehemaliger Redakteur von Tech Radar, kürzlich auf seinem Twitter-Account verriet, könnte die offizielle Ankündigung des neuen Red-Dead-Spiels bereits am kommenden Donnerstag, den 20. Oktober 2016 erfolgen. Laut seinen Angaben wird Rockstar dann einen ersten Trailer zu dem Titel präsentieren:

Mir wurde mitgeteilt, dass der Red-Dead-2-Trailer für Donnerstag geplant ist. Um ehrlich zu sein würde es mich aber auch nicht überraschen, wenn Rockstar diesen bereits vorher abfeuert.

Anders als bei den beiden Teaser-Bildern handelt es sich hierbei natürlich nicht um eine offizielle Quelle. Warten wir also ab, was am Donnerstag so passiert. Sobald Rockstar den Clip veröffentlicht, seht ihr es natürlich auch bei uns.

News-Update vom 17.10.2016:

Nachdem Rockstar Games gestern ein Bild auf dem offiziellen Twitter-Kanal veröffentlichte, das die mögliche Ankündigung des bereits seit langer Zeit gemutmaßen Nachfolgers zu Read Dead Redemption teasern könnte, hat der Publisher vor kurzem ein weiteres Bild getweetet (siehe Teaserbild). Dieses legt noch mehr als das Bild von gestern nahe, dass Rockstar Games womöglich schon bald eine Ankündigung planen könnte, die irgendwas mit der Reihe zu tun hat.

Konkrete Informationen seitens Rockstar Games gibt es derweil noch nicht.

Ursprüngliche News vom 16.10.2016:

Nachdem schon seit einigen Monaten immer wieder Gerüchte über den dritten Teil der Red Dead-Serie kursieren, heizt nun auch Rockstar Games selbst die Spekulationen mit an. Auf seinen Profilen bei Facebook, Twitter und YouTube sowie auf seiner Homepage veröffentlichte das Studio das oben eingebette Bild. Sowohl die Farbe als auch die ausgebleichte Umrandung um das Rockstar-Logo lassen auf den Stil der Western-Serie schließen.

Für eine bevorstehende Ankündigung aus dem Hause Rockstar Games spricht auch ein Statement von Publisher 2K Games von Anfang August, wonach das Studio an "neuen Projekten" arbeitet und diese "schon bald" öffentlich bekannt machen möchte (2K Games: Quartalsbericht // Neues von Rockstar "bald"). Das könnte entweder ein neues Red Dead sein oder aber laut Gerüchten von Anfang September eine Current-Gen-Version des zweiten Serien-Teils Redemption (Red Dead Redemption: Remastered-Version soll angeblich am Mittwoch in New York enthüllt werden).