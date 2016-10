Microsoft möchte auch Third-Party-Titel in sein Play-Anywhere-Programm aufnehmen

PC XOne

Xbox One ab 199,00 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: Xbox.com

Wie Xbox-Boss Phil Spencer in einem Interview mit PC Authority verriet, möchte Microsoft auch Third-Party-Titel in sein Play-Anywhere-Programm aufnehmen. Die im vergangenen Jahr gestartete Cross-Plattform-Initiative des Redmonder Herstellers erlaubt es den Spielern, ein einmal gekauftes Spiel sowohl auf der Xbox One, als auch auf dem PC zu spielen, ohne dafür doppelt zahlen zu müssen. Bisher betrifft es allerdings nur eigene Titel, wie Gears of War 4 (im Test), Recore (Testnote: 7.0) oder Forza Horizon 3 (Testnote: 9.0). Mit der Zeit sollen auch Titel von anderen Spieleherstellern, wie Ubisoft, Electronic Arts oder Activision hinzustoßen.

Spencer merkte an, dass kleinere Indie-Entwickler, die beispielsweise Teil des Xbox-ID-Programms sind, verstehen, dass die Möglichkeit, ein Spiel an möglichst viele Menschen verkaufen zu können, ein echter Vorteil sei. Die Reaktion von der ID-Community auf das Programm sei daher sehr positiv gewesen. Die großen Publisher wollen allerdings lieber erst sehen, ob diese Play-Anywhere-Geschichte ein Erfolg wird, bevor sie sich beteiligen.

Da gibt es immer Befürchtungen, dass man zwei Titel zum Preis von einem verkauft. Meiner Meinung nach gibt es aber nur sehr wenige Menschen, die ein Spiel tatsächlich zwei­mal, einmal für den PC und einmal für die Konsole, erwerben.

Laut Spencer erreicht man mit dem Programm stattdessen, dass bestehende Kunden den gekauften Titel noch öfter spielen. Er geht davon aus, dass die Dritthersteller mit der Zeit das Programm annehmen werden. Wie er zum Schluss anmerkte, sei er sich nicht sicher, ob dieser Anreiz, ein gekauftes Spiel auf verschiedenen Plattformen spielen zu können, dazu beigetragen hat, höhere Verkaufszahlen für Titel, wie Forza Horizon 3 oder Recore zu generieren, aber die Leute machen von dem Feature Gebrauch und finden es auch nützlich, was großartig sei.