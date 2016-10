Brettspiel-Preview: Dark Souls Board Game selbst gespielt – so funktioniert es

andere

Dark Souls anzuschauen, die vor wenigen Monaten via Kickstarter finanziert wurde – mit sage und schreibe 3.700.000 Pfund bei minimal anvisierten 50.000 Pfund. Viel Geld auf ein Spiel zu werfen bedeutet jedoch noch nicht, dass dieses erfolgreich wird. Zum Glück hat Steamforged Games mit Mat Hart einen erfahrenen Spieledesigner an Bord. Dieser hat früher für japanische Computerspielehersteller gearbeitet und hat dort unter anderem an Heavenly Sword und Devil May Cry gearbeitet. Auf der Spiel 2016 (siehe unseren Report) nutzen wir die Gelegenheit, bei Steamforged Games vorbeizuschauen und uns den aktuellen Stand der Brettspielumsetzung von

Der Dancer of the Boreal Valley ist am Zug und schlägt wild um sich.

Spielen konnten wir eine frühe Version des Dark Souls Brettspiels, bei der zwei Charaktere in einem mittelgroßen Raum auf den Boss Dancer of the Boreal Valley treffen, einen großen Gegner mit einem sehr großen Schwert. Die Feindfigur ist mehr als doppelt so groß wie unsere Helden-Miniaturen; in der finalen Fassung des Brettspiels wird es zudem Megabosse geben, die noch größer sind. Dieses Spielbrett unterscheidet sich von dem von klassischen Dungeon Crawlern, da wir uns nicht auf einem üblichen Grid bewegen, sondern auf diagonal angeordneten Punkten agiler um unseren Gegner tänzeln können.

Da der Boss viel Platz wegnimmt, aber auch eine sehr große Reichweite hat, ist es sehr wichtig, wie wir uns bewegen, und wohin wir vom Boss geschubst werdet, wenn dieser in uns reinläuft – das können wir uns nämlich aussuchen. Der Dancer schlägt im 180-Grad-Winkel auf die Felder direkt vor ihm, und er dreht sich auch hin und wieder. Aber er hat auch eine Schwachstelle, an der wir besonders viel Schaden anrichten.



Zu Beginn des Kampfes wird das Deck für den Boss mit fünf von zwölf Aktionskarten gezogen. In den ersten fünf Runden heißt es für uns eher Abstand halten und besonders auf die Aktionen zu achten, denn diese wiederholen sich anschließend in der selben Reihenfolge. Wer ein gutes Gedächtnis hat, kann wie in der digitalen Vorlage die Bossmechanik erlernen, denn auch hier haben wir nur dann eine Chance zu überleben, wenn wir unsere Helden geschickt bewegen und gut positionieren.

Der aktuelle Stand der Heldenkarte, aktuell mit je drei Stamina- und Schadensmarkern.

Der Herald als spielbarer Charakter hat Waffe und Schild sowie eine Rüstung, die im fertigen Spiel gegen gefundene Gegenstände ausgetauscht werden wollen. Außerdem hat jeder Charakter eine Fertigkeit – unser Held beispielsweise kann Stamina regenerieren. Wie viele Schadenspunkte wir erlitten haben, wird mit roten Spielsteinen auf dem Charakterblatt markiert.



Bei Angriffen gegen uns würfeln wir, wie viel Schaden wir erhalten. Verlieren wir unsere zehn Lebenspunkte, ist unser Charakter tot. Beim Boss wird das mit einem Marker auf seiner folierten Karte angezeigt, die nach dem Kampf leicht gereinigt werden kann. Welchen Held der Dancer angreift, wird durch einen grauen Stein an der Helden-Miniatur angezeigt.

Uns ist es jedenfalls nicht gelungen, den Dancer of the Boreal Valley zu besiegen, auch wenn wir ihm immerhin die Hälfte seiner Lebenspunkte rauben konnten, bevor er uns erledigte. Wir empfanden die Runde als schwer, das lag aber vor allem auch daran, dass uns die Bedeutungen der Symbole auf den Bosskarten noch nicht geläufig waren. Das dürfte im fertigen Spiel mit geübten Spielern und Absprachen besser klappen.

Die Miniaturen waren noch nicht final, und mehr als die zwei Helden und den Miniboss gab es auf der Spiel 2016 auch noch nicht zu sehen. Dark Souls - The Board Game soll im April 2017 an die Backer ausgeliefert werden und anschließend auch im Handel erhältlich sein. Steamforged Games versicherte uns, dass sie im Zeitplan seien und pünktlich liefern würden.