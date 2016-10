Phil Spencer zu den Gründen für den mäßigen Erfolg der Xbox One in Japan

XOne

Xbox-Boss Phil Spencer hat sich in einem Interview mit Play Asia zum mäßigen Erfolg der Xbox One in Japan geäußert. Auf das Thema angesprochen und gefragt, woran es liegen könnte, dass die Redmonder Konsole dort nicht so populär ist, antwortete Spencer, dass das eigene Spiele-Portfolio wohl einfach nicht den Geschmack des durchschnittlichen Japaners treffe:

Ich denke das liegt an den ganzen bisher für die Konsole veröffentlichten Spielen. Ich habe das Gefühl, dass es sich dabei einfach nicht um Titel handelt, die das japanische Publikum gerne spielen möchte und für die es sich begeistert. Eine Menge japanischer Spieler scheinen sich wirklich eher für Spiele, wie Persona 5 oder Nioh zu interessieren. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns damals entschieden haben, uns mit den japanischen Entwicklern in Verbindung zu setzen, um Spiele wie Blue Dragon oder Lost Odyssey für die Xbox 360 zu erschaffen. Wenn wir auf dem japanischen Markt bestehen wollen, dann müssen wir Spiele entwickeln, die der durchschnittliche japanische Spieler auch wirklich mag.

Derzeit arbeitet Microsoft bereits mit verschiedenen japanischen Studios zusammen und hofft, mit dem Release der Xbox One S in Japan seine Verkäufe dort steigern zu können: