Brettspiel-Preview: This War of Mine Board Game

Jakub Wisniewski getroffen, einem der beiden Game Designer der Brettspiel-Umsetzung von This War of Mine ( Wir haben uns auf der Spiel 2016 mitgetroffen, einem der beiden Game Designer der Brettspiel-Umsetzung von zum Test: 7.5 ). Gemeinsam mit drei weiteren Messebesuchern haben wir eine Stunde lang die aktuelle Fassung des Action-Adventures spielen können und dabei einiges erlebt.

Die Story in This War of Mine - The Board Game wird von einem wenige Seiten langen Handlungsbuch bestimmt, das einen kompletten Spieltag inklusive Nacht beschreibt. Der aktive Spieler liest dabei vor und plant nach Rücksprache mit den Mitspielern – er ist jedoch alleiniger Entscheider – den nächsten Zug aller Figuren und führt diesen aus. Nach jeder Phase wird das Handlungsbuch reihum an den nächsten Spieler weitergereicht. So könnt ihr das Spiel allein, aber theoretisch auch mit zehn Mitspielern spielen, da kein Charakter an einen einzelnen Spieler geknüpft ist. Das verhindert gleichzeitig das frühzeitige Ausscheiden, denn Sterben ist in diesem Brettspiel nicht schwer.

Dieses Diorama von Awaken Realms war am Stand von This War of Mine auf der Spiel 2016 zu bestaunen.

Auf dem Spielfeld befindet sich eine große Menge an Karten. So liegt auf fast jedem Feld des Hauses eine Karte, die Geröll, eine versperrte Tür oder zu durchsuchende Möbel darstellt. Anschließend könnt ihr diese Felder wie in der PC-Vorlage nutzen, um produzierte Möbelstücke wie Betten und Stühle, aber auch eine Kochstelle, eine Destillationsanlage für Frischwasser oder ein Radio aufzubauen.

Während des Tages und je nach körperlicher und seelischer Verfassung hat jeder der anwesenden Charaktere – zu Beginn drei, das wird sich im Verlauf des Spiels aber in die eine oder andere Richtung verschieben – bis zu drei Aktionen im Haus: ihr könnt an die Tür gehen, um Besucher zu empfangen, einen Teil des Hauses erkunden oder etwas herstellen. In der Nachtphase muss ein Charakter das Haus bewachen, während die anderen sich entweder ausruhen oder auf Beutejagd gehen. Im Brettspiel können also im Gegensatz zur digitalen Fassung mehrere Charaktere gleichzeitig plündern gehen.

Unsere Mission verlief sehr erfolgreich: Wir haben ein Messer gefunden!

Beim Plündern wird ein Kartendeck mit einer begrenzten Anzahl (etwa 10 bis 14) Entdeckungskarten zusammengestellt, die Ereignisse triggern. Oft könnt ihr dabei entscheiden, ob ihr ein bis drei Entdeckungskarten ablegen oder eine Würfelprobe bestehen wollt, um Gegenstände zu finden oder zu verhindern, entdeckt zu werden. Abwechselnd zieht jeder der Spieler reihum die oberste Entdeckungskarte und führt diese aus, bis jemand die Plünderphase beenden möchte oder keine Karten mehr zum Ziehen da sind. Anschließend flüchtet ihr mit der maximal tragbaren Beute zu eurem Unterschlupf.



Zurück im Haus wird geprüft, wer euch nachts angreift, und anschließend ein Event ausgeführt, welches sowohl positiv als auch negativ sein kann. Zu diesem Zeitpunkt könnt ihr wie beim PC-Spiel speichern oder den nächsten Tag beginnen. Zum Speichern gibt es zum einen Blätter, auf denen ihr beschriften könnt, wie euer Haus aktuell aufgebaut ist, und zum anderen gibt es einen großen Plastikbeutel mit der Beschriftung "Save Bag", in den ihr relevante Karten reinlegen könnt. Analog gibt es auch eine "Waste Bag", in der Karten, die aus dem Spiel entfernt wurden, liegen.

Dem ist eigentlich nichts mehr zu hinzuzufügen.

Das Spiel befindet sich noch in Entwicklung, jedoch versicherte uns Wisniewski, das die Regeln nahezu final sind, und This War of Mine - The Board Game voraussichtlich noch im November in Produktion geht. Etwa zwei bis drei Monate später, also noch im ersten Quartal 2017, soll das Spiel an alle Kickstarter-Baker versendet werden und anschließend auch im Handel erhältlich sein. Wer die Distribution in Deutschland und die Lokalisierung übernimmt, ist noch nicht verhandelt. Anbei seht ihr das aktuelle Teaser-Video zum Brettspiel.

Ziel des Spiels ist es, 15 Spielrunden zu überleben.