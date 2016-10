Abwärtskompatibilität: Silent Hill - Downpour und zwei weitere Xbox-360-Titel auf der Xbox One spielbar

XOne

Die Abwärtskompatibilitätsliste wurde um drei weitere Titel der letzten Generation ergänzt. Wie Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry Hryb, alias „Major Nelson“ die Fans über seinen Twitter-Account informierte, können ab sofort das Survival-Horror-Adventure Silent Hill - Downpour (Testnote: 8.0) von Konami Digital Entertainment, den Third-Person-Shooter Eat Lead - The Return of Matt Hazard von Vicious Cycle Software und das Puzzle-Rollenspiel Puzzle Quest - Challenge of the Warlords von Infinite Interactive auf der Xbox One gespielt werden.

Eat Lead - The Return of Matt Hazard ist aktuell nicht über Xbox Live erhältlich. Die aktualisierte Abwärtskompatibilitätsliste könnt ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink einsehen.