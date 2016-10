King's Quest: Release-Termin für die finale Episode „The Good Knight“ steht fest

PC 360 XOne PS3 PS4

Die auf fünf Episoden ausgelegte Neuauflage der renommierten Sierra-Adventure-Serie King's Quest nähert sich knapp 15 Monate nach dem erscheinen der ersten Folge ihrem Abschluss. Nun gaben die Entwickler von The Odd Gentlemen via Twitter auch den Release-Termin für das finale Kapitel The Good Knight bekannt. Dieses wird ab dem 25. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlicht. Im vorerst letzten Teil des 3D-Fantasy-Adventures stellt sich Graham, der mittlerweile gealterte Held der Reihe, ein letztes Mal den Rätseln und Gefahren in Daventry.

Wie es zudem in einem weiteren Tweet heißt, wird am selben Tag auch die King’s Quest: The Complete Collection im Handel erscheinen. Der Release erfolgt für Xbox One, PS4 und Xbox 360.