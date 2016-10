Oceanhorn: Indie-Titel im Zelda-Stil mehr als eine Million Mal verkauft

PC XOne PS4 PSVita iOS MacOS Android

Wie der deutsche Entwickler und Publisher FDG Entertainment heute vermeldet, konnte sich das Zelda-artige Action-Adventure Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas plattformübergreifend mehr als eine Million Mal verkaufen. Berücksicht wurden bei den Absatzzahlen folglich die bereits im November 2013 veröffentlichte iOS-Version (siehe App der Woche) und die später nachgeschobenen Umsetzungen für PC (siehe Indie-Check) und Mac OS (März beziehungsweise Juni 2016) sowie die Konsolenumsetzung für PS4 und Xbox One (September 2016).

FDG Entertainment tritt im Fall von Oceanhorn lediglich als Publisher für das finnische Studio Cornfox & Bros. auf. Das in München ansässige Unternehmen, das ehemals auf Mobile Games spezialisiert war, entwickelt derzeit unter anderem Monster Boy and the Cursed Kingdom, eine Forsetzung von Segas Wonder Boy-Saga.