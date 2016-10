Landwirtschafts-Simulator 17: Fetziger Trailer präsentiert neue Hightech-Fahrzeuge

PC XOne PS4

Die dümmsten Bauern sollen ja bekanntlich die dicksten Kartoffeln haben. Im Landwirtschafts-Simulator 17 dürfte das nicht zutreffen. Viel eher müsste es dort heißen, dass die erfolgreichsten Bauern die dicksten landwirtschaftlichen Maschinen haben! Im jüngst veröffentlichten "Garage Trailer" zur Landwirtschafts-Simulation werden euch jedenfalls ein paar der Geräte vorgestellt, die ihr im Spiel eurem Fuhrpark hinzufügen könnt.

Wir wissen nicht, was der Optum 300 CVX, der SP.400F oder der 939 Vario von der Firma Fendt kosten, und auch nicht, ob die Bezeichnung MF Delta 9380 für einen Landwirt so etwas wie 90-60-90 darstellt. Aber das spielt eigentlich auch keine Rolle. Denn die Trecker und sonstigen Gerätschaften zur Bewirtung der Felder werden im mit fetziger Musik unterlegten Trailer in ästhethischer Form vorgestellt. Weshalb sollten es die Schweiter Entwickler vom Studio Giant Software auch anders machen, als DICE es bei der Battlefield-Reihe tut?

Lange müssen Interessierte auf den Release vom Landwirtschafts-Simulator auf PC, PlayStation 4 und Xbox One indes nicht mehr warten. Bereits am 25. Oktober, also in weniger als zwei Wochen fällt der Startschuss für das Spiel, in dem ihr erstmals seit dem Start der Reihe auch in die Rolle einer Landwirtin schlüpfen könnt. Mod-Support für alle drei Plattformen soll es obendrein geben.