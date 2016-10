Friday the 13th: Horrorspiel auf 2017 verschoben // Singleplayer-Modus angekündigt

PC XOne PS4

Eigentlich sollte das über Kickstarter finanzierte Multiplayer-Spiel Friday the 13th - The Game noch in diesem Herbst erscheinen. Wie die Entwickler von Gun Media nun aber in einem Update bekanntgeben, verzögert sich der Release auf 2017. Grund hierfür ist vor allem die Erweiterung um Singleplayer-Inhalte, über die bereits vor wenigen Monaten nachgedacht wurde (siehe auch Friday the 13th: Entwickler ziehen bei Verkaufserfolg auch eine Singleplayer-Kampagne in Betracht).

Ob es sich bei den Einzelspieler-Inhalten allerdings um eine vollständige Kampagne handelt, steht aktuell noch aus. Möglich wäre auch, dass Gun Media lediglich kleine Episoden bastelt, in denen ihr etwa Situationen aus den Filmen nachspielt. Weitere Kosten fallen zumindest für Vorbesteller aber nicht an, sie erhalten den Solomodus kostenlos.

Darüber hinaus wird Friday the 13th auch um KI-Bots und eine spielbare Abbildung von Tommy Jarvis, einem Hauptcharakter aus mehreren der Friday-Filme, erweitert. Die Multiplayer-Beta soll noch 2016 an den Start gehen, die finale Veröffentlichung des Multiplayer-Parts ist derzeit auf Anfang 2017 terminiert. Der Singleplayer-Modus ist für den Sommer 2017 geplant.