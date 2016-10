X-Plane 11: Flugsimulator erscheint noch dieses Jahr

PC Linux MacOS

Im Rahmen der Messe Flight Sim 2016 im englischen Cosford wurde die nächste Version des zivilen Flugsimulators X-Plane 11 angekündigt. Die Entwickler Austin Meyer und Ben Supnik stellten die Neuerungen gegenüber dem Vorgänger in einer 90-minütigen Präsentation vor. So werdet ihr in der kommenden Version insbesondere von einer verbesserten Menüführung profitieren, wobei die Vorgabe an die Entwickler war, die Nutzbarkeit zu verbessern, dabei aber den Funktionsumfang nicht zu schmälern.

Alle mitgelieferten Flugzeuge werdet ihr nun aus einem modellierten 3D-Cockpit bedienen können. Die Instrumentenflieger profitieren außerdem von einer vollen Ausstattung für den Instrumentenflug bei allen Flugzeugen. Beim Blick aus dem Cockpitfenster erlebt ihr eine neue Beleuchtungstechnik, die auf Grundlage physikalischer Eigenschaften verschiedener Materialien, besonders Reflektionen, stark verbessern soll. Die ebenfalls komplett überarbeitete Soundengine gibt euch währenddessen realistische Motoren- und Windgeräusche auf die Ohren.



Während bei den Vorgängerversionen ein häufiger Kritikpunkt war, dass die Flughäfen ohne Bebauung und steril daherkamen, werden diese nun mit den bereits in Patches zu Version 10 veröffentlichten, sogenannten Gateway-Airports versehen sein, die User auf einem Entwicklerportal hochladen können. Auf diese Weise sind bereits 3000 Flughäfen mit Gebäuden nach den realen Vorbildern versehen. Außerdem werden nun an den Flughäfen auch beispielsweise Tank- und Gepäcklaster herumfahren, sodass ihr den Eindruck eines belebten und geschäftigen Flughafens bekommt.

Zur langen Liste der Neuerungen gehören außerdem Verbesserungen der Darstellung von Städten und Orten, insbesondere in Europa. Bisher habt ihr hier einen amerikanischen Baustil vorgefunden, hier wurde nun mit Gebäuden in europäischem Stil nachgebessert. Diese werden anhand von Daten aus Openstreetmap an den realen Straßenverläufen platziert.

X-Plane 11 wird voraussichtlich zum Ende dieses Jahres erscheinen.