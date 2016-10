Steam-Link wird in kommende Samsung-TV-Geräte integriert

Wie Valve im Zuge des Steam-Dev-Days-Events in Seattle bekannt gab, wird die Streaming-Box „Steam-Link“, mit der ihr bekanntlich via Netzwerkverbindung Spiele von einem PC auf TV-Geräte übertragen könnt, fest in die kommenden Smart-TVs von Samsung integriert.

Für die Käufer entsprechender TV-Geräte entfällt somit die Notwendigkeit, Steam-Link extra zu erwerben und die Box über HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen zu müssen. Alles was ihr braucht, um die Spiele bequem vom Sofa aus zu genießen, ist ein PC mit genügend Leistung, ein kompatibler Controller und natürlich eine funktionierende Internetverbindung.

Wann genau die ersten Geräte den Markt erreichen werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein konkreter Termin wurde bisher weder von Valve noch von Samsung kommuniziert.