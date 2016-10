Steam: Gratis-Wochenende mit Raw Data (VR), Weekend-Deals & Deep-Silver-Sale

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende erneut ein paar Titel günstiger abstauben. Im Rahmen des Weekend-Deals-Programms gibt es die Strategie-Simulation Plague Inc - Evolved, das Echtzeitstrategiespiel Offworld Trading Company, sowie den First-Person-Shooter Raw Data. Beim letzteren Titel handelt es sich um ein VR-Spiel, das sich aktuell noch in der Early-Access-Phase befindet und bis Sonntag, den 16. Oktober 2016, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) von Besitzern eines VR-Headsets kostenlos ausprobiert werden kann. Die Preise im Überblick:

Darüber hinaus habt ihr aktuell die Möglichkeit, diverse Titel aus dem Portfolio des Publishers Deep-Silver zu reduzierten Preisen zu erwerben. Hier eine kleine Auswahl aus dem Store: