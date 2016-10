PC Linux MacOS

Caravan ab 10,99 € bei Amazon.de kaufen.

Mit der Karawane pilgern wir durch die Wüste von Stadt zu Stadt.

Tausendundeine Nacht

Stück für Stück erkunden wir die Arabische Halbinsel.

Salz, Seide und Schwerter

Kämpfe und Verhandlungen werden am Würfelbrett entschieden.

Die Würfel werden es richten

Handlungen und Ereignisse werden nur durch Textfenster präsentiert.

Fazit

Einzelspiel

Handelsabenteuer

Für Anfänger

Erhältlich seit dem 20.9.2016 für 14,99 Euro

In einem Satz: Leichte Abenteuerunterhaltung vor sagenumwobener Kulisse.

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Das kleine Entwicklerstudio It Matters Games hat sich für sein Debüt auf dem Heimcomputer den Geist klassischer Abenteuergeschichten als Vorbild genommen und schickt uns auf die Arabische Halbinsel. Inführen wir Handel, erwehren uns Räubern und folgen den Spuren der Geschichte im Sand. Ob wir auch drei Wünsche erfüllt bekamen, erfahrt ihr im heutigen Indie-Check.Die sengende Hitze liegt wie ein Fiebertraum über der Wüste Arabiens. Eine kleine Karawane aus Maultieren und Pferden bahnt sich einen Weg durch die zu glühenden Mauern aufgetürmten Dünen. Feinstes Tuch, erlesene Gewürze und schmachhafte Daddeln lagern auf den Rücken der Tiere, deren Obhut uns obliegt. Wir sind auf den Weg nach Sana’a, der Hauptstadt des heutigen Jemen am Fuß des Berges Nokum. Wenn die dortigen Händler einen guten Preis für die Waren anbieten, können wir vielleicht eine helfende Hand einstellen. Die klaffende Wunde am Bein soll uns eine Warnung für die kommenden Reisen sein; wir benötigen dringend Unterstützung.Das Handelsspiel Caravan entführt uns in den vormittelalterlichen Orient und ist inspiriert von den Erzählungen der abendländischen Sammlung Tausendundeine Nacht. Unsere Reise beginnt in der sagenumwobenen Säulenstadt Iram, dem Atlantis der Wüste. Als junger Thronfolger müssen wir den legendären Untergang der blühenden Metropole in mitten eines unerbittlichen Sandsturmes tatenlos beiwohnen. Mit der quälenden Ungewissheit über das Schicksal der Mutter können wir mit unserem Vater dem Inferno entkommen, doch auf der Flucht stellt uns ein böser Dschinn. Wir überleben die Begegnung als Waise und den finsteren Worten der blauen Kreatur im Ohr: Den Untergang des gesamten Reiches sollen wir soeben herbeigerufen haben.Ohne das Familiengold und Dienerschafft nehmen wir unser Schicksal als einfacher Karawanenführer selbst in die Hand. Den Gesetzen von Angebot und Nachfrage folgend bereisen wir die Städte der Arabischen Halbinsel und verkaufen gewinnbringend alles, was wir am Mann tragen können. Auf der Karte erlangen wir zunächst einen Überblick über die Belange der Händler und planen anschließend die nächste Reise. Die Markwaren sind dabei in sechs Kategorien wie Rohstoffe und Luxusgüter aufgeteilt und einer Preisklasse von sehr billig bis extrem teuer zugeordnet. Die Angaben gelten gleichermaßen für den An- und Verkauf, sodass auch Wirtschaftslaien schnell profitable Unternehmungen auf die Beine stellen.Neben dem Kapital zur Vorfinanzierung der Karawane ist Wasser die wichtigste Ressource im Spiel. Nur wenn wir genügend Schläuche mit uns führen, erreichen wir das Ziel bei bester Gesundheit. Das kühle Nass nimmt jedoch wertvollen Platz im Inventar ein, sodass wir die ersten Gewinne schnell in einen Esel investieren. Das Maultier erhöht den Flüssigkeitsbedarf zusätzlich, aber nun können wir deutlich mehr Waren transportieren. Erfahrene Händler führen bis zu sechs Tiere durch die Wüste, später auch Pferde und voll bepackte Kamele.Wenn wir die Route falsch einschätzen, können die Lebensmittel unterwegs verderben. Auf den meisten Unternehmungen treffen wir zudem zufallsbedingt auf andere Händler oder in Not geratene Reisende, durchsuchen alte Ruinen und Schlachtfelder und werden durch Sandstürme oder ermüdete Begleiter zu zeitraubenden Pausen gezwungen. Die Ereignisse geschehen hauptsächlich in Form von Textfenstern und bedürfen somit etwas Fantasie. Hinter manchem Lächeln und Hilferuf steckt jedoch die mitunter blutige Gier nach unserem Hab und Gut. Dann hilft nur die Flucht, eine ordentliche Bestechung oder das Schwert.Sowohl das Feilschen um einen günstigeren Preis als auch die Duelle mit Feinden werden als eine Art Würfelspiel ausgetragen. Unser Charakter besitzt drei Attributwerte, die mit denen des Gegenübers verglichen werden. Die Gesamtdifferenz bestimmt dabei die Höhe des Schadens beziehungsweise des ausgehandelten Rabattes. Für eine Prise Taktik – in Verbindung mit Glück und unter Ausnutzung der nicht sehr clever agierenden Künstlichen Intelligenz – sorgen eine Handvoll Würfel, die zu Beginn jeder Runde geworfen werden. Anschließend addieren wir die Augenzahl eines selbst bestimmten Würfels zum farblich passenden Attribut und stärken somit unsere Position. Der Gegner tut es und gleich und wir wiederholen das Verfahren, bis alle Extrapunkte für die Endabrechnung verteilt sind.Auf unseren Reisen halten wir auch Ausschau nach Vermissten, rächen ungesühnte Morde und transportieren teure Familienerbstücke. Die kleinen Nebenerwerbe stärken nicht nur unseren Ruf, den wir zum Fortschritt in der Haupthandlung benötigen, sondern füllen auch unsere Kassen mit Gold und Erfahrungspunkten. Im Verlauf des Abenteuers werden wir schließlich geschickter im Umgang mit dem Schwert und erzielen bessere Preise am Markt. Damit die Arbeit nicht alleine auf unseren Schultern lastet, heuern wir Spezialisten für die Karawane an. Diese können an unserer Stelle in den Kampf treten oder die Verwundeten pflegen. Wie der Hauptcharakter steigen sie ebenfalls im Rang auf und können die Obhut über weitere Tiere übernehmen.Caravan weckt die Erinnerung an ein liebevoll ausgestattetes Brettspiel im fernen Morgenland. Die Führung einer Karawane als zentrales Spielelement ist clever gewählt, denn mit ihr verbindet man automatisch Handel und Abenteuer sowie die kraftraubenden Märsche durch die Wüste. Die Kernmechaniken werden dabei durch einfache Regeln abgebildet und empfehlen den Titel für kurze Partien zwischendurch. Das an sich repetitive Geschehen wird zudem durch „Ereigniskarten“ in Form kleiner, an die Folklore des Orients angelehnte Geschichten aufgelockert. Die eher trockene Präsentation verlangt dem Spieler jedoch etwas Fantasie ab, um wirklich ein Abenteuer in der Wüste zu erleben.