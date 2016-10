PS4 Pro: Mark Cerny geht auf Hardware-Spezifikationen ein // Zusätzlicher Arbeitsspeicher verbaut

Ab dem 10. November steht mit der PlayStation 4 Pro das neue, leistungsstärkere Modell von Sonys Spielekonsole im Handel. Im Rahmen der offiziellen Ankündigung der PS4 Pro hatte Sony zwar bereits einige der Hardware-Spezifikationen benannt, die etwa 4K-Auflösungen und HDR-Support bringen. Allerdings hat Sonys PS4-Pro-Chefentwicklergegenüber der englischsprachigen Website Eurogamer.net nun ein paar weitere Details dazu genannt.

So wird die Achtkern-Jaguar-CPU der PS4 Pro mit 2,1 GHz getaktet sein, was eine Steigerung um den Faktor 1,3 darstellt. Der Datendurchsatz des GDDR-5-Speichers steigt im Zusammenhang damit von 176 GB pro Sekunden (PS4) um 24 Prozent auf 218 GB pro Sekunde auf der PS4 Pro. Anstelle der 18 mit 800 MHz getakteten GCN-Recheneinheiten des Grafikchips der PS4 kommen nun 36 mit 911 MHz getakteten Rechneneinheiten zum Einsatz, was die Grafikleistung um den Faktor 2,3 erhöhen soll.

Interessanterweise werden doch nicht bloß 8 GB Arbeitsspeicher in der PS4 Pro verbaut sein. Stattdessen wird es einen weiteren 1-GB-Block geben. Beim zusätzlichen Arbeitsspeicher handelt es sich allerdings um GDDR3- und nicht um GDDR-5-Speicher. Das Extra-GB RAM soll vorwiegend beim Einsatz von Apps wie Netflix zum Einsatz kommen, damit allerdings gleichzeitig den GDDR-5-Speicher entlasten. Laut Cerny haben die Entwickler damit für ihre Spiele Zugriff auf weitere 512 MB des schnelleren GDDR-5-RAMs als das auf der aktuellen PS4 der Fall sei. Die verbleibenden 512 MB soll die PS4 für den 4K-Betrieb der Hauptbenutzeroberfläche der Konsole für sich blocken.

Sony selbst hatte die Beibehaltung der Speichermenge 8 GB vor einiger Zeit damit begründet, dass man die PS4-Community nicht spalten wolle. Während die PS4 Pro aber bessere Grafik im Einzelspieler-Modus ermöglichen kann und womöglich auch Vorteile für PlayStation VR mitbringt, sollen Nutzer einer alten PS4 keinen spielerischen Nachteil haben. So untersagt Sony etwa, dass die Entwickler höhere Bildraten im Mehrspieler-Modus auf PS4 Pro umsetzen.