Rogue One – A Star Wars Story: Finaler Kinotrailer erschienen

Am 15. Dezember startet in Deutschland der erste Spin-Off-Streifen aus dem Star Wars-Universum. Rogue One – A Star Wars Story schließt dabei eine Lücke, die zwischen Episode 3 und Episode 4 spielt. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe unterschiedlicher Kämpfer der Rebellen-Allianz und ihrem Versuch, die Konstruktionspläne des Todessterns zu stehlen.

Zu dem kommenden Film ist jetzt der finale Kinotrailer erschienen, der haufenweise neue Szenen und Informationen für die wartende Fangemeinschaft enthält. Im Anschluss an die News könnt ihr euch den deutschsprachigen Trailer anschauen. Die englischsprachige Variante könnt ihr dem Quellenlink entnehmen.