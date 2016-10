World of Final Fantasy: Demo mit Bonus für das fertige Spiel angekündigt // Opening Cinematic veröffentlicht

PS4 PSVita

Der Entwickler und Publisher Square Enix hat eine Demo zum kommenden Rollenspiel World of Final Fantasy angekündigt. Diese wird ab dem 17. Oktober 2016 für PS4 und die PS-Vita zum Download bereitstehen. In der Anspielversion könnt ihr die zwei Helden Lann und Reynn in ihren beiden Formen (als kleiner Murkel und als Hü­ne) erleben, euch verschiedenen klassischen Monstern (Mirages) aus der Geschichte der Spielreihe stellen und einigen berühmten Charakteren des Final-Fantasy-Universums, darunter Cloud Strife, Lightning und Squall Leonhart begegnen. Und wenn ihr die Demo erfolgreich abschließt, schaltet ihr den Magitek-Mech Typ P frei, den ihr im fertigen Spiel nach dem Release im Kolosseum einsetzen könnt.

Passend zur Ankündigung hat Square Enix auch das animierte Opening Cinematic zu World of Final Fantasy veröffentlicht. Dieses zeigt, wie Lann und Reynn die magische Welt von Grymoire betreten und an der Seite legendärer Final-Fantasy-Helden gegen die bedrohliche Mega-Mirages kämpfen. Hierzulande wird der Titel ab dem 28. Oktober erhältlich sein.