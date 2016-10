Candle: Daedalics Indie-Rätsel-Plattformer erscheint am 11. November

PC Linux MacOS

Ursprünglich hatte Daedalic gehofft, den Rätsel-Plattformer Candle schon vor einiger Zeit zu veröffentlichen. Nun hat der Hamburger Publisher mit dem 11. November einen konkreten Termin bekanntgegeben, an dem das via Kickstarter finanzierte Spiel des spanischen Indie-Entwicklers Teku Studios erscheinen soll. Candle erscheint derweil zum genannten Datum samt einiger digitaler Extras bei Steam sowie in einer Steam-gebundenen Retailfassung, wird parallel aber auch DRM bei GOG zu haben sein.

In Candle schlüpft ihr in die Rolle von Teku, der anstelle der linken Hand eine Kerze hat – in der Zeichengrafik ist es allerdings offenbar immer der hinter dem Körper befindliche Arm, also auch mal der rechte. Mit dem Protagonist durchstreift ihr eine an die Kultur der Maya erinnernde Welt, in der ihr den Schamanen von Tekus Stamm aus der Gefangenschaft retten müsst. Die Entwickler, die ihr Spiel als "dynamisches Grafikadventure" beschreiben, versprechen knifflige Rätsel