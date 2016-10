Habe kein PSVR/ mag nichts davon 65% Batman - Arkham VR 7% Until Dawn Rush of Blood 6% EVE Valkyrie 4% Driveclub VR 3% Resident Evil 7 Kitchen-Demo 3% Rez Infinite 2% PlayStation VR Worlds 2% Battlezone 1% Thumper 1% The Playroom VR 1% Rise of the Tomb Raider 1% Job Simulator 1% RIGS Mechanized Combat League 1% tumble VR 1% Here they lie 1% Wayward Sky 1% Super Stardust Ultra VR 0% Hustle Kings VR 0% Within 0% Allumette 0% Headmaster 0% Harmonix Music VR 0% Gnog 0%

News-Update (Ergebnis):Unter den Teilnehmern, die bereits Erfahrungen mit der PSVR sammeln konnten – und das sind immerhin 35 Prozent – kristallisiert sich Batman - Arkham VR mit 7 Prozent, dicht gefolgt von Until Dawn - Rush of Blood mit 6 Prozent als Favorit heraus. Bronze sichert sich mit 4 Prozent Eve - Valkyrie. Interessant ist der fünfte Platz: auf dem landet die Kitchen-Demo zu Resident Evil 7, obwohl es sich im Grunde lediglich um eine fünfminütige, kaum interaktive Demo handelt.Ursprüngliche News:Seit dem 13. Oktober steht Sonys PlayStation VR offiziell im Handel. Gleich zum Start ist eine Reihe von VR-Titeln oder solchen mit partieller Unterstützung des Headsets für PlayStation 4 verfügbar. Darunter etwa Rocksteadysoder, die mit 20 Euro (und teilweise deutlich mehr) zu Buche schlagen.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, welcher der Starttitel euer liebster ist. Ist vielleicht CCP Games', deroder doch der Railshooter? Womöglich habt ihr den größten Gefallen auch am Actionspiel RIGS oder dem Pool-Billard-Spielgefunden. Zur Auswahl stellen wir sowohl Spiele, die als Vollversionen zur Verfügung stehen als auch die Demos, wenngleich die Kitchen-Demo zuwohl nicht repräsentativ fürs finale Spiel ist.Wie üblich bitten wir euch, nicht bloß an der Umfrage teilzunehmen, sondern rufen euch dazu auf, uns in den Kommentaren unter dieser News-Meldung ausführlicher eure Meinung zum aktuellen Thema zu schildern. Ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern unter dieser News zu diskutieren, um so das Meinungsbild zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.