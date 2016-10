Robinson - The Journey: Cryteks VR-Abenteuer ab 9. November

PS4

Crytek hatte zuletzt bereits versprochen, dass ihr VR-Abenteuer Robinson - The Journey in der "zweiten Welle" der Spiele für PlayStation VR erscheinen soll. Nun hat das frankfurter Studio dies mit der finalen Terminbekanntgabe untermauert. Demnach erscheint das Open-World-Spiel am 9. November im Handel.

PlayStation VR ist seit heute offiziell im Handel verfügbar. Wir werden euch die VR-Brille sowie die wichtigsten zum Start verfügbaren Spielen heute und in den kommenden Tagen vorstellen.