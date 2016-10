Transport Fever: Releasedatum und Gameplay-Vorschau

PC Linux MacOS

Nun ist es soweit: Auf der Homepage von Transport Fever wurde das offizielle Releasedatum bekanntgegeben. Demnach wird die Wirtschaftssimulation am 8.11.2016 für Windows, Mac und Linux erscheinen. Veröffentlicht wird das Spiel auf den Plattformen Steam und GOG.com.

Für alle Besitzer des Vorgängers Train Fever gibt es zudem einen doppelten Grund zur Freude. Urban Games hatte es zwar schon lange auf der offiziellen FAQ-Seite angekündigt, doch nun gibt es auch genaue Zahlen dazu. Jeder, der den Vorgänger von Transport Fever in seiner Steam-Bibliothek gelistet hat, erhält für seine Treue einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent. Weitere zehn Prozent können durch eine Vorbestellung zum Abzug gebracht werden. Da beide Rabatte kombiniert werden können, ergibt dies eine finale Ermäßigung für Train-Fever-Spieler von 25 Prozent – sofern das Spiel vor Release auf Steam bestellt wird, was sehr bald möglich sein wird. Details zu den Ermäßigungen für Besitzer der GOG-Version von Train Fever werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Neben dem offiziellen Releasedatum wurde auch ein 15-minütiges Video veröffentlicht, welches typische Szenen aus dem Endlosspiel der aktuellen Beta-Version zeigt. Wer den Release in einem knappen Monat nicht erwarten kann und nicht das Glück hatte, an der Beta-Testphase teilnehmen zu können, kann sich so zumindest ein wenig die Zeit vertreiben. Auch wenn es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.