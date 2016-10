Battlefield 1: Trial-Version ab sofort über Origin Access verfügbar

PC XOne PS4

Battlefield 1 ab 54,00 € bei Amazon.de kaufen.

Einen Tag früher als angekündigt steht ab sofort die PC-Trial-Version zu Battlefield 1 (Preview) zum Download über Origin Access bereit. Um auf die auf zehn Stunde begrenzte Vorabversion Zugriff zu haben, müsst ihr allerdings zahlender Kunde des EA-Dienstes sein, der monatlich 3,99 Euro kostet.

Zudem müsst ihr, anders als es noch bei Battlefield - Hardline (im Test: Note: 8.0) und Star Wars - Battlefront (im Test: Note 8.5) der Fall war auch im Multiplayer-Modus mit einigen Einschränkungen leben. So stehen lediglich fünf der neun Karten zum Probespiel bereit, auch dürft ihr etwa noch keinen Blick auf den neuen Kriegstauben-Modus werfen. Neben Eroberung, Rush und Vorherrschaft dürft ihr euer Glück aber auch im neuen Operationen-Modus versuchen. In der Solokampagne dürft ihr bereits den Prolog sowie den Storyabschnitt Durch Morast und Blut spielen. In der finalen Mission stehen dann vier weitere Missionen bereit.

Auch Xbox-One-Spieler mit EA-Access-Mitgliedschaft können sich in Kürze in die Schlachten des Ersten Weltkriegs werfen. Hier steht der Start der Trial-Phase für morgen an.