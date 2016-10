The Walking Dead - Staffel 3: Release der ersten Episode verschoben?

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Eigentlich wurde die Veröffentlichung der ersten Episode der dritten Staffel von The Walking Dead bereits auf den November dieses Jahres datiert, doch möglicherweise kommt es zu einer Verzögerung. Darauf deuten zumindest die Terminänderungen auf den Produktseiten verschiedener Händler hin. Ein Reddit-Nutzer schrieb im Forum, dass er von Best Buy per E-Mail über die Terminverschiebung auf den 1. Januar des kommenden Jahres informiert wurde, während Amazon mit dem 23. Februar 2017 ein noch späteres Datum angibt.

Möglicherweise beziehen sich die Terminänderungen aber auch nur auf die physische Version des Spiels. Telltale Games hat sich bisher selbst nicht dazu geäußert. Sobald es ein Statement zu dem Thema gibt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.