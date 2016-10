Ubisoft: Beyond Good & Evil als Gratisdownload für PC

PC andere

Im Rahmen des 30. Firmengeburtstags verschenkt der Publisher Ubisoft jeden Monat eines ihrer Spiele für PC. Seit dieser Woche könnt ihr euch bis Mitte November das 2003 erschienene Action-Adventure Beyond Good & Evil für PC kostenlos herunterladen. Für den Download benötigt ihr nur einen Ubisoft-Club-Account sowie Ubisofts hauseigenen Spieleclienten Uplay. Das Spiel bleibt anschließend dauerhaft in eurer Spielebibliothek.

Beyond Good & Evil aus der Feder von Michel Ancel war 2003 ein kommerzieller Flop, genießt mittlerweile aber Kultstatus und von Fans wird eine Fortsetzung sehnlichst erwartet. Anfang Oktober hat Michel Ancel bestätigt, dass noch immer an dieser gearbeitet wird (Beyond Good & Evil 2: Michel Ancel bestätigt Entwicklung).