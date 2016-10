Hitman: Finale Episode erscheint noch im Oktober

PC XOne PS4

Square Enix und IO Interactive haben heute das Veröffentlichungsdatum für die finale Episode zu Hitman (im Test) bekanntgegeben. Demnach erscheint die sechste Folge am 31. Oktober. Erneut gibt es einen neuen Schauplatz zu entdecken: Nach Paris, Sapienza, Marrakesh, Bangkok und Colorado führt es euch als Auftragskiller dieses Mal in das japanische Hokkaido.

Wie der Hersteller beschreibt, werdet ihr in Hokkaido in einem Krankenhaus sowie dessen Außengebiet unterwegs sein. Optisch erwartet euch laut eigenen Angaben eine Mischung aus modernster Technologie und klassischer japanischer Kulissen wie Zen-Gärten oder ein Sushi-Restaurant. In der Ankündigung meldet sich auch Hannes Seifert, Studiochef von IO Interactive, zu Wort. Wie er angibt, sei man mit dem Episodenformat bei Hitman zufrieden und man plane bereits für die Zukunft:

Es war eine mutige Entscheidung, Hitman komplett in Episoden zu veröffentlichen. Es änderte die Art der Entwicklung grundlegend. Für uns war es ein großer Erfolg. [...] Wir sind zwar gerade noch dabei, die erste Staffel fertigzustellen, aber das war nur der Anfang unserer ständig wachsenden World of Assassination.

Einen kurzen Teaser-Trailer zur sechsten Episode seht ihr direkt unter dieser News.