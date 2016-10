Titanfall 2: Neues Video-Entwicklertagebuch zur Kampagne des Spiels veröffentlicht

PC XOne PS4

Respawn Entertainment hat ein neues Entwicklertagebuch zum Titanfall 2 (im gamescom-Bericht) veröffentlicht. Im rund drei Minuten langen Beitrag sprechen unter anderem der Game Director Steve Fukuda und Senior Game Designer Chris Dionne über ihre Vision für den Singleplayer-Modus. Die Macher versprechen eine abwechslungsreiche Kampagne, in der sowohl actionreiche, als auch ruhige Momente, gepaart mit Erkundung und Umgebungsrätseln, sowie interessanten Boss-Gegnern mit starken Persönlichkeiten geboten werden.

Die Geschichte von Titanfall wird mit dem Fokus auf die Beziehung zwischen dem Piloten Jack Cooper und seinem Titan BT-7274 erzählt. Bereits im August sagte Fukuda, dass die Spieler mit der Kampagne ein Shooter-Erlebnis in Kinoqualität“ und eine „gute Buddy-Story“ erwarten können. Wie gut der Singleplayer-Modus wird, werden wir spätestens am 28. Oktober erfahren. Dan wird der Titel für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.