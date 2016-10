Lost Ember: Kickstarter-Kampagne gestartet - Umsetzung für PC und Konsolen & VR-Support geplant

PC

Die Kickstarter-Kampagne für das Action-Adventure Lost Ember ist offiziell gestartet. Insgesamt braucht der Hamburger Entwickler Mooneye Studios 100.000 Euro, um den Titel für PC, Xbox One und die PS4 zu veröffentlichen. Das Team plant außerdem auch VR-Support zu realisieren. Man habe das Spiel intern bereits mit den beiden VR-Geräten HTC Vive und Oculus Rift getestet „und das Ergebnis war großartig“, so die Entwickler:

Wir betrachten Lost Ember nicht als einen „VR-Titel“ und konzentrieren uns mehr auf das Spiel selbst, als auf den Virtual-Reality-Part. Aber wenn ihr zuhause ein VR-Headset habt, dann werdet ihr in der Lage sein, jederzeit während des Spiels in den VR-Modus zu wechseln, um tiefer in die Spielwelt einzutauchen. Ob wir Lost Ember auch für Playstation VR bringen können, ist derzeit allerdings noch unklar.

Auch gibt es ein paar Infos zum Soundtrack des Spiels. Dieser wird von Craig Connor (ehemals Music Director bei Rockstar North) und Will Morton (ehemals Senior Audio Designer und Dialogue Supervisor bei Rockstar North) beigesteuert. Beide haben zuvor unter anderem an der GTA-Reihe, Red Dead Redemption (Testnote: 9.0), und L.A. Noire (Testnote: 8.0) gearbeitet.

Wer Mooneye Studios unterstützen möchte, folgt einfach dem Quellenlink am Ende der News. Ab 20,00 Euro könnt ihr euch die digitale Version des Spiels sichern. Auch wurden Belohnungen für die Unterstützer gelistet, die je nach Summe (ihr könnt bis 1.400 Euro ausgeben) unter anderem einen Alpha- und Beta-Zugang, Soundtrack auf Vinyl, gedrucktes Artbook, eine Wolf-Statue und VIP-Tickets für die Release-Party in Hamburg umfassen. Ihr könnt euch zudem selbst im Spiel verewigen lassen, je nach Betrag entweder auf einer Gedenktafel als „gefallener Held“, oder als Statue eines der alten Inrahsi Kaiser in den Grabstätten von Machu Kila.

Zusätzlich zur Kickstarter-Kampagne könnt ihr das Spiel auch mit eurer Stimme auf Steam-Greenlight unterstützen, damit der Titel auch über Valves Online-Plattform erscheint. Die Stretch-Goals sind noch nicht aufgelistet. Diese will das Team erst nach der erfolgreichen Finanzierung bekanntgeben. Bisher kamen bereits mehr als 19.000 Euro zusammen.