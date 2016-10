Cuphead auf Mitte 2017 verschoben

PC XOne

Wir haben das ganze Jahr darüber diskutiert, ob wir den Umfang reduzieren sollen, um einen Release im Jahr 2016 hinzubekommen. Stattdessen haben wir uns aber schweren Herzens dafür entschieden, den Launch zu verschieben und an unserer ursprünglichen Vision festzuhalten.

Bereits 2014 angekündigt sollte der Run-and-Gun-Plattformer Cuphead noch in diesem Jahr erscheinen. Wie das verantwortliche Studio MDHR nun aber bekanntgibt, kann dieser Termin nicht gehalten werden:Ein genaues Datum nennen die Entwickler weiterhin nicht. Aktuell heißt es lediglich, dass Cuphead Mitte 2017 für Xbox One, Windows 10 und Steam aufschlagen wird.Im Juni konnten wir Cuphead bereits anspielen. Warum uns der Plattformer im originellen Comic-Look gerade im Zwei-Spieler-Modus überzeugen konnte und warum der Schwierigkeitsgrad für viele Spieler eine Hürde darstellen könnte, erfahrt ihr in unserem Angespielt-Bericht