Yesterday Origins abermals verschoben

PC XOne PS4 iOS MacOS Android

Vonwegen Yesterday Origins verschiebt sich nur um zwei Wochen! Wie Microïds heute offiziell mitteilte (die Produktseite bei Steam führte das neuvorgesehene Release-Datum bereits seit ein paar Tagen auf), wird das neue Adventure der Pendulo Studios erst am 10. November für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Als Grund für die Verzögerung nannte der Publisher, anders als sonst so oft, nicht den Grund, dass man das Produkt weiter verfeinern wolle, wobei die französische Firma betont, dass man dieses "Meisterstück" der Runaway-Macher in bestmöglichem Zustand abliefern wolle.

Vor allem ist laut Eliott Grassiano, Vice President von Microïds, allerdings der Umstand entscheidend, dass man das auch als Retail-Produkt vorgesehene Spiel (in Deutschland ist Astragon in den Vertrieb involviert) nicht in ausreichender Stückzahl so schnell produzieren könne, um alle Territorien parallel zu versorgen. Ob es bei dem Termin in knapp einem Monat bleiben wird, werden wir erleben. Zuletzt hatte Microïds gleich mehrfach Produkte verschoben. Das ursprünglich für Dezember angekündigte Syberia 3 etwa wanderte vom Dezember ins erste Quartal des kommenden Jahres.