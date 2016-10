Pillars of Eternity: Offizielle Kurzgeschichte für Unterstützer verfügbar

PC Linux MacOS

Am Montag, 10. Oktober, erhielten Unterstützer der Kickstarterkampagne von Pillars of Eternity wie aus heiterem Himmel die Nachricht, dass die Kurzgeschichte The House of Wael für sie sowohl bei Steam als auch bei GOG.com erhältlich sei. Mit erscheinen der 76-seitigen Kurzgeschichte erscheint die letzte noch ausstehende Belohnung der Unterstützer. Sie steht in den Formaten pdf, epub und mapi sowie als Audiobook im mp3-Format zum Download bereit.

Wael ist im Universum von Pillars of Eternity der Gott der Trugbilder. Er wird um Hilfe gebeten, wenn es sowohl etwas zu verschleiern als auch umgekehrt aufzudecken gilt. Er manifestiert sich als Gestalt sich gleichzeitig ständig wechselnden Geschlechts, Alters, Statur und Rasse, die in unterschiedlichsten bekannten und unbekannten Sprachen spricht. Die einzige Konstante in seiner Erscheinung ist sein augenloses Antlitz, das von einer Wolke unterschiedlichster Augen umgeben wird. In der Kurzgeschichte verschlägt es einen Junden in ein Haus, das so seltsam ist, dass es von ihm geschaffen scheint, so dass dieser letzten Endes nur noch wieder raus will.

All jenen, die die Kampagne mit mindestens 50 US-Dollar unterstützt hatten, stellte Obsidian Entertainment seinerzeit eine digitale Kurzgeschichte von Chris Avellone, dem Storywriter hinter Pillars of Eternity, aber auch dem für seine Erzählung bekannten Klassiker Planescape Torment, in Aussicht. Gegen einen Aufpreis von 20 US-Dollar war es während der Kampagne gar möglich, die Kurzgeschichte als Audiobook gezielt zum jeweiligen Pledge-Level hinzuzufügen. Unterstützern ab 165 US-Dollar wurde die digitale Version als Beigabe versprochen.

Während Obsidian Entertainment auch nach Erscheinen des Spiels am 26. März 2015 eifrig am Titel feilte und gar zwei Erweiterungen herausbrachte sowie ein neues Projekt ankündigte, gab es keinerlei Informationen über die letzte Belohnung der Unterstützer. Lediglich von einem baldigen Release war einmalig im September 2015 die Rede. Mit dem Weggang von Chris Avellone (wir berichteten) schwanden zusehends die Hoffnungen, dass dieses Kickstarterversprechen jemals eingelöst werden würde. All die Befürchtungen, die Kurzgeschichte würde nie erscheinen, sind nun zerstreut, so dass dieses Projekt nunmehr als vollständig erfüllt gelten kann.