Through the Woods: Nordisches Survival-Horrspiel erscheint am 27. Oktober

PC Linux MacOS

Nur knapp hatte das Survival-Horrorspiel Through the Woods bei der Kickstarter-Kampagne sein Finanzierungsziel von 40.000 überschritten. Mittlerweile hat sich der in Moskau ansässige Spielepublisher 1C Comapany dem Indie-Projekt aus Norwegen angenommen und teilte heute mit, dass der in der nordischen Mythologie verortete Titel am 27. Oktober bei Steam aufschlagen soll.

Darüber hinaus veröffentlichten die Macher zehn neue Screenshots, die ihr euch in unserer Galerie anschauen könnte. Unter dieser News findet ihr den zuletzt Veröffentlichten Trailer aus dem Juli dieses Jahres.