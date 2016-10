PC XOne PS4

Der Titel ist ein echter Hingucker. Ausrüstung und Health eurer Mitstreiter habt ihr stets im Blick – und kriegt auch einen Hinweis, wenn es Bots sind.

Warhammer meets Left4Dead

Im Hub-Level rüstet ihr euch aus, verbessert eure Ausrüstung und startet Missionen.

Leveln und Looten mit gelungener Technik

Die fünf Klassen spielen sich unterschiedlich, gute Zusammenarbeit ist nötig – und klappt mit ein wenig Glück auch mit fremden Mitspielern in "Schnelles Spiel".

Fazit

Action

Einzelspieler (mit Bots), Online-Multiplayer (PlayStation Plus erforderlich)

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis am 39,99 Euro

In einem Satz: Actionreiche Schnetzelorgie für Multiplayer-Freunde und Warhammer-Fans.

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Bereits im Oktober vergangenes Jahrs ist die Warhammer-Schnetzelorgiefür PC erschienen ( zum GamersGlobal-Test mit der Note 6.0 ). Die Schwert- und Axtkampf-Experten von Fatshark ( War of the Roses ) haben den Kampf gegen die Skaven nun auch für die Xbox One und die PS4 umgesetzt. Ob ihr in der belagerten Stadt Ubersreik auf Rattenjagd gehen oder doch lieber den Kammerjäger rufen solltet, klärt dieser PSN-Check.Wieist Warhammer - The End Times Vermintide ein Multiplayer-Spiel voller düsterer Action. Mit drei Mitstreitern nehmt ihr den Kampf gegen die Skaven auf. Zur Auswahl habt ihr eine von fünf Klassen: Imperialer Soldat, Hexenjäger, Waldelfen-Waldläuferin, Zwerg und Magierin. Zwar setzen alle auf eine Nahkampf- und eine Fernkampfwaffe. Ihr habt aber jeweils, entsprechenden Loot vorausgesetzt, einiges an Auswahl. Außerdem spielen sich alle Klassen sehr unterschiedlich – wir waren am liebsten mit der agilen und auf schnelle Nahkampfattacken sowie Pfeil- und Bogen setzenden Waldelfe unterwegs.Eure Mitstreiter werden im Idealfall von euren Freunden gesteuert, oder aber von zufällig ausgewählten menschlichen Mitstreitern. Notfalls (oder auch, wenn ein Spieler die Partie verlässt) übernimmt ein Bot. Das Matchmaking geht beim "Quick-Match" ziemlich schnell. Beim Hosten eigener Partien dauerte es etwas länger. Das ist aber zumindest beim ersten Durchgang empfehlenswert, denn dann könnt ihr die Missionen in der richtigen Reihenfolge spielen und so die Story erleben. Das Matchmaking klappt gut, denn es wurde keiner Partie eine Klasse doppelt zugewiesen.Anders als in Left4Dead steigt euer Charakter im Level auf, ihr schaltet Items frei, bekommt Zufallsbelohnungen. Die sind nicht immer für eure Klasse, aber vielleicht wollt ihr ja mal eine andere ausprobieren. Außerdem gibt es im Hub-Level, von dem aus ihr auch die Missionen startet, nicht nur eine Inventarkiste zum Ausrüsten, sondern auch eine Schmiede. Dort könnt ihr Spezialfähigkeiten von Waffen freischalten, was wiederum Material kostet. Das kriegt ihr, wenn ihr Waffen zerlegt – so hilft euch jeder Fund zumindest etwas weiter. Außerdem könnt ihr vier Waffen einer Kategorie zu einer Besseren verschmelzen. Dieser Level-Aspekt sorgt für einen Tick Zusatzmotivation.Technisch ist die PS4-Umsetzung gut gelungen. Nicht nur die opulente Optik voller Blutspritzer stimmt. Denn wir hatten weder mit Framerate-Drops zu kämpfen, noch waren die moderaten Ladezeiten zu Beginn einer Mission zu nervenaufreibend. Hier hat sich also scheinbar im Vergleich zur PC-Version einiges gebessert. Auch die Steuerung mit dem Gamepad geht fluffig von der Hand.Wir hatten mit Vermintide viel Spaß und werden uns immer wieder für eine Partie den Skaven in den Weg stellen. Die Portierung ist technisch sehr gelungen und deutlich sauberer als die damalige PC-Testversion. Die Kämpfe sind auf den ersten Blick vielleicht etwas hektisch und unkoordiniert, gerade im Vergleich mit einem, aber tatsächlich bereits auf dem Schwierigkeitsgrad "Normal" recht fordernd. Das Zusammenspiel mit den recht schnell gefundenden "Randoms" klappt. Das liegt vermutlich auch daran, dass die Missionen doch einige Zeit in Anspruch nehmen und der Erfolg somit im Interesse aller liegt. Denn bei Fehlschlägen gibt es kaum Erfahrungspunkte und keine Belohnungen.Ein Highlight in den Missionen sind zudem die Kommentare der Spielfiguren. Seien es lustige Kommentare wie, sinngemäß, "Du hast mir den Gegner weggenommen" (lässt grüßen), Storyschnipsel über die Charaktere oder spielrelevante Hinweise zu gefundenen Gegenständen wie Heiltränken oder Bomben. Wenn ihr Lust auf actionreiche, auf den höheren Schwierigkeitsgraden tatsächlich durchaus taktisch werdende (Positionierung, Waffeneinsatz) Kämpfe habt und vielleicht sogar Warhammer-Fans seid, könnt ihr bedenkenlos zugreifen.