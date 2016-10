Xbox Live: Neue Deals with Gold, Spotlight-Angebote und 360-Super-Sale

XOne

Auf dem Blog von Larry Hryb, alias Major Nelson wurden die neuen Deals with Gold für diese Woche bekanntgegeben. Gold-Abonnenten können bis zum 17. Oktober unter anderem Star Wars - Battlefront (Testnote: 8.5), Unravel (Testnote: 8.5) und Need for Speed (Testnote: 7.5) für die Xbox One, sowie Call of Duty - Ghosts (Testnote: 8.5), Killer Is Dead (Testnote: 7.0) und Forza Horizon (Testnote: 8.0) für die Xbox 360 günstiger erwerben. Hier die komplette Liste:

Xbox One

Xbox 360

Darüber hinaus gibt es diverse Songs und Song-Pakete zu Rocksmith 2014 als Spotlight-Deals für beide Konsolen. Für die Xbox-360-Besitzer wurde diese Woche zudem ein 360-Super-Sale mit zahlreichen Spielen gestartet, darunter Titel aus Serien wie Assassin’s Creed, Call of Duty, Far Cry, Gears of War und Saints Row. Das ganze Angebot findet ihr unter dem Quellenlink.