Playstation VR: Tutorial-Videoreihe hilft euch bei der Einrichtung des Gerätes

PS4

Nachdem Sony Anfang vergangener Woche einen umfangreichen Übersichtsartikel zum kommenden Virtual-Reality-Headset Playstation VR veröffentlichte (siehe auch unsere News: Playstation VR: Sony veröffentlicht das „ultimative FAQ“), wurde nun auf YouTube eine Tutorial-Videoreihe online gestellt, die euch beim Einrichten des gekauften Produktes hilft.

Das erste Video, das ihr euch im Anschluss an diese Meldung zu Gemüte führen könnt, beschäftigt sich lediglich mit dem Auspacken des Gerätes und zeigt, was alles in dem Paket enthalten sein muss. Habt ihr alle nötigen Komponenten beisammen, erklärt euch das zweite Video, wie ihr das System an eure PS4 anschließt, während es im dritten und letzten Video um das Einrichten der Play Area und die Kalibrierung des VR-Headsets geht.

Playstation VR wird bereits ab dem kommenden Donnerstag, den 13. Oktober 2016, zum Preis von 399 Euro exklusiv für die PS4 im Handel erhältlich sein.