Skyrim: Special Edition erreicht Goldstatus // PC-Systemanforderungen bekannt

PC XOne PS4

Wie Bethesda auf dem hauseigenen Blog bekannt gab, hat die Special Edition von The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.5) den Goldstatus erreicht und wird wie geplant am 28. Oktober 2016 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen. Passend dazu haben die Entwickler auch die offiziellen PC-Systemanforderungen veröffentlicht. Diese sehen wie folgt aus:

Minimale Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem: Windows 7/8 oder 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel i5-750 oder AMD Phenom II X4-945

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Freier Festplattenspeicher: 12 GB

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 470 (1 GB) oder AMD HD 7870 (2 GB)

Empfohlene Hardware

Betriebssystem: Windows 7/8 oder 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel i5-750 oder AMD Phenom II X4-945

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Freier Festplattenspeicher: 12 GB

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 780 (3 GB) oder AMD R9 290 (4 GB)

Bethesda hat auch die Installationsgröße für die Konsolen-Umsetzungen genannt. Auf der PS4 wird der Titel 33 GB Festplattenspeicher beanspruchen. Die Xbox-One-Version ist 25 GB groß.