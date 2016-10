360 XOne Linux MacOS

Alles was sich bewegt, steht auf der Abschussliste.

Ballerorgie der alten Schule

Rücken an Rücken wird im Koop-Modus Goblin-Gulasch zubereitet.

Ein Balanceakt

Vor schöner Kulisse schießt es sich gleich noch besser.

Die Schöne und das Biest

Jeder der sieben Levelausgängs wird von einem Obermotz bewacht.

Fazit

2D-Shooter

Solo- und Koop-Spiel

Für Fortgeschrittene

Erhältlich seit dem 8.11.2016 für 19,99 Euro

In einem Satz: Satte Twin-Stick-Action für Couch-Krieger ohne Online-Ambitionen.

Jeder Arcade-Check stellt ein interessantes Download-Spiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Mit ihrem Erstlingswerk Giana Sisters - Twisted Dreams (im Test: Note 8.0) haben die Offenbacher Entwickler Black Forest Games nicht nur einer legendären „Mario-Kopie“ zu neuem Glanz verholfen, sondern auch die Messlatte für das nächste Projekt auf eine äußerst sportliche Höhe gelegt. Nach zwei Kickstarter-Kampagnen, einem Namensrechtstreit und fortlaufenden Änderungen an der Spielmechanik ist dieses in Form von– ein halbes Jahr nach der finalen PC-Version – auf der Xbox One gelandet.Rogue Stormers ist ein traditioneller Twin-Stick-Shooter. In einem Steampunk-Szenario rücken wir mit bis zu vier Spielern Goblins und Orks vor schöner Kulisse mit großem Kaliber zu Leibe. Der rechte Stick richtet den Schießprügel aus und mit den Schultertasten aktivieren wir Fähigkeiten oder aufgesammeltes Zweitwaffen wie automatische Geschütze, Granaten und Laser. Letztere benötigen Munition oder Energie und verschleißen zudem mit der Zeit. Gegen das hohe Gegneraufkommen und die kurze Lebensleiste bestehen wir nicht alleine mit Feuerkraft. Nur gute Reflexe, die schnelle Antizipation von Bewegungsmustern und eine Portion Frustresistenz sichern das Überleben.Für die sieben, zufällig aufgebauten Abschnitte steht uns nur ein Leben zur Verfügung – Rücksetzpunkte und Speicherstände gibt es nicht. Jeder Anlauf beherbergt zudem mit den Charakter-Upgrades eine weitere Zufallskomponente. Diese Fähigkeiten bleiben bis zum Tod erhalten und sind nach dem Lotterieprinzip in Kisten und Shops versteckt. Wir erhalten Raketenstiefel, erhöhen den Schaden und die Reichweite der Waffen oder erhalten einen Glücksbonus für Goldfunde. Im Gegensatz zur Zweitwaffe können wir die Extras nicht aufsammeln. Stattdessen erkämpfen wir das Kaufkapital und Schlüssel für Truhen, opfern wertvolle Lebenspunkte oder befreien Gefangene.Jeder Versuch den Abspann von Rogue Stormers zu erreichen, verläuft ein wenig anders. Die Levelbausteine wiederholen sich zeitnah, aber jede Variation stellt uns vor minimal andere Herausforderungen. Die Verteilung der Charakter-Upgrades kann das Zünglein an der Waage darstellen, denn es gibt stärkere und schwächere Extras. Zudem müssen wir stets abwägen, ob wir unter Lebensgefahr weiter Gold scheffeln oder den Ausgang des Levels und dessen Endgegner aufsuchen.Über den Tod hinweg sammeln wir durch Abschüsse Erfahrungspunkte für Talente. Die passiven Boni fallen in der Wirkung deutlich schwächer als die Charakter-Upgrades aus, stehen aber bereits zum Spielstart zur Verfügung. Zudem können vier weitere Charakterklassen freigeschaltet werden, die eigene Fähigkeiten und Hauptwaffen besitzen. Von Beginn an steht der Ritter Brecht Gewehr bei Fuß. Später folgen unter anderen der Feuerteufel Presto oder die Geisterdame Camille, die eine Bazooka ins Gefecht führt.Das bleihaltige Geschehen ist effektvoll inszeniert und geht nach kurzer Eingewöhnung leicht von der Hand. Optische Details wie die tuckernden Auspuffe der Goblin-Ballons oder die Ofenrucksäcke der Big-Daddy-artigen Kolosse gehen im Getümmel schnell unter, dokumentieren aber die Akribie der Entwickler. Ein weiteres Designschmuckstück ist der schlürfende Sklavenhändler, der mit Gefangenen wirft, die in einem riesigen Netz auf dessen Rücken verstaut sind. Ebenfalls sehr filigran fallen die Bildschirmtexte aus, sodass wir – auch aufgrund des hohen Zoomfaktors der Perspektive – etwas näher an das TV-Geschehen heranrückten.Der Online-Mehrspielermodus litt in unserer Testphase an teils schwerwiegenden Fehlern. So erlebten wir kurze Ruckler, ausgewachsenen Lags und zum Teil eine vollkommene Asynchronität. Während wir zum Beispiel noch mit einem Gegner kämpften, versicherte unser Gegenüber, dass dieses längst tot sei. An anderer Stelle war unser Charakter unlängst auf die Bretter gegangen, während der Partner uns noch lange an seiner Seite wähnte. Die lokale Koop-Variante funktioniert unterdessen fehlerfrei.Rogue Stormers ist ein guter Twin-Stick-Shooter mit Roguelike-Elementen. Das Gunplay fällt griffig aus und die schicke Präsentation weiß zu überzeugen. Besser lesbare Texte und eine höhere Gegnervielfalt hätten dem Spiel jedoch gut gestanden. Die technischen Probleme des Online-Modus sind indessen indiskutabel. Wer mit Freunden zusammenspielen will und nicht die gleiche Couch besetzen kann, sollte die Finger noch von dem Titel lassen.