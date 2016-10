Resident Evil 7 setzt auf ein variables Speichersystem // Keine Aufteilung in Kapitel

PC XOne PS4

Mit Resident Evil 7 (Preview) will der japanische Entwickler Capcom einiges anders, als in den letzten beiden Teilen der Spielreihe machen. Neben dem stärkeren Fokus auf die Horror-Elemente und dem Wechsel von der Third-Person-Ansicht in die Ego-Perspektive, wird es auch Änderungen beim Speichersystem geben. Wie der Game Producer Masochika Kawata in einem Video-Interview mit Yuga Tech erklärte, wird der Titel auf eine variable Lösung setzen:

Das Spiel ist eine lineare Erfahrung, was aber nicht bedeutet, dass es nur einen Weg gibt, sondern vielmehr, dass es einer lineare Zeitleiste folgt und nicht in Kapitel unterteilt ist. Was das Speichern angeht, so gibt es ein Auto-Save-System. Wenn ihr also sterbt, fallt ihr nicht so weit zurück. Es wird aber auch Räume geben, die als manuelle Speicherpunkte dienen. Beachtet jedoch, dass sich das Speichersystem je nach Schwierigkeitsgrad ändert. Wenn sie eine härtere Schwierigkeitsstufe wählen, wird das Speichersystem nicht so nachsichtig mit euch sein.

Das besagte Video-Interview könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Frage wird Kawata bei Minute 6:45 gestellt. Resident Evil 7 wird ab dem 24. Januar des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.