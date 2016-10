Wasteland 3: Taktik-Rollenspiel erfolgreich finanziert & Stretch-Goals bekannt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das Taktik-Rollenspiel Wasteland 3 wurde erfolgreich über Fig.co finanziert. Bereits wenige Stunden nach dem Start der Crowdfunding-Kampagne konnten 1,5 von 2,75 erforderlichen Millionen US-Dollar gesammelt werden (siehe dazu auch unsere News: Wasteland 3: Crowdfunding-Kampagne gestartet, bereits bei 1,5 Mio. US-Dollar). Nur rund drei Tage später war die Summe schon komplett. Die Entwickler bedanken sich in einer Meldung für die finanzielle Hilfe und geben die ersten Stretch-Goals für die Unterstützer bekannt.

Demnach werden bei einer Summe von 2,85 Millionen US-Dollar zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung des Rangers freigeschaltet. Die Entwickler denken dabei an verschiedene Körpertypen, unterschiedliche Köpfe und Frisuren. Zudem werden ausgerüstete Gegenstände, wie etwa eine Schaufel oder ein Fernglas, direkt am Körper des Helden angezeigt.

Sollten mehr als drei Millionen zusammenkommen, bekommt der Held einen Begleiter zur Seite gestellt. Dabei handelt es sich um ein sprechendes Auto namens Morningstar (ja richtig gelesen, K.I.T.T. lässt grüßen). Die KI des Fahrzeugs wurde ursprünglich programmiert, um US-Präsident Ronald Reagan zu dienen und wird euch auf euren Reisen und im Kampf unterstützen.

Ab 3,1 Millionen US-Dollar kommen noch anpassbare Ranger-Squad-Abzeichen ins Spiel. Das von euch erstellte Abzeichen taucht dann als Logo sowohl in eurer Basis, als auch an verschiedenen anderen passenden Stellen im Spiel auf (zum Beispiel auf Flaggen).

Wer sich noch am Projekt beteiligen möchte, folgt einfach dem Link in den Quellenangaben. Ab sofort könnt ihr die Entwickler auf Wunsch auch mit einer Zahlung über Paypal unterstützen. Ab 33,00 US-Dollar gibt es eine digitale PC-Version des Spiels (samt Early-Access-Zugang). Für 18,00 US-Dollar mehr bekommt ihr zusätzlich die Konsolen-Fassung eurer Wahl dazu. Das Spiel soll im vierten Quartal 2019 zeitgleich für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 erscheinen.