Clockwork Empires: Steampunk-Aufbausimulation verlässt am 26.10. Early Access

PC Linux MacOS

Das Aubaustrategiespiel Clockwork Empires des Indiestudios Gaslamp Games wird laut Auskunft des Entwicklers am 26.10. den Early-Access-Status verlasssen und als vollständiges Spiel für PC und Mac verfügbar sein. Eine Linux-Version wird später erscheinen. In Clockwork Empires kümmert ihr euch um eine Wildnis-Kolonie in einer viktorianischen Steampunk-Welt. Eure Aufgaben sind es, für den Nahrungsanbau und die Verteidigung gegen allerlei Kreaturen zu sorgen, indem ihr das Management über die individuellen Kolonisten übernehmt, die jeweils auch eigene Hintergundgeschichten und Persönlichkeiten aufweisen.

Passend zum Szenario nimmt das Spiel einige Anleihen aus den Geschichten H. P. Lovecrafts, sodass ihr auch mit allerlei Monstrositäten und okkulter Magie in Kontakt kommen werdet. Das Studio hat zuvor den Roguelike-Dungeoncrawler Dungeons of Dredmor veröffentlicht und Clockwork Empires weist in den Menüs einen teilweise vergleichbaren Comic-Grafikstil auf, setzt aber im Gegensatz zum Erstlingswerk statt auf Pixelgrafik auf eine isometrische 3D-Grafik. Der Titel ist derzeit für 27,99 Euro erhältlich.