Tales of Berseria: Release-Termin, Collector’s Edition & Pre-Order-Boni für Europa [Update]

Update vom 11. Oktober 2016 um 01:00 Uhr

Inzwischen hat Bandai Namco Entertainment die Collector's Edition von Tales of Berseria auch für Europa bestätigt. Diese wird allerdings ein paar kleine inhaltliche Änderungen haben. So wurden die vier Schlüsselanhänger in der europäischen Version gegen drei Metallmünzen ausgetauscht und das Steelbook hat ein anderes Design verpasst bekommen. Auf den Roman und das Sammelkarten-Set müsst ihr leider ganz verzichten. Dafür wird die Collector's Edition hierzulande mit 99 Euro um einiges günstiger zu haben sein. Die Anzahl der Sammelversionen ist in Europa auf nur 1.500 Stück limitiert. Hier nochmal alle Inhalte im Überblick:

Das Spiel Tales of Berseria

Die Collector’s-Edition-Box

Exklusives Bienfu-Steelbook

Chibi Kyun-Charakterfiguren von Velvet und Laphicet

Collector’s Edition Soundtrack

Drei Metallmünzen (35 mm Radius)

Softcover Artbook

Beginner-Strategie-Guide

Der Spielehersteller gab zudem die Vorbesteller-Boni für den Titel bekannt. Wer sich noch vor dem offiziellen Release am 27. Januar 2017 für einen Kauf des Spiels entscheidet, wird zusätzlich mit sechs verschiedenen Abzeichen und einem Schlüsselanhänger belohnt.

Originalmeldung vom 9. Oktober 2016 um 13:40 Uhr

Mit Tales of Berseria befindet sich bei Bandai Namco Studios aktuell bekanntlich ein neuer Teil der Tales-Serie in der Entwicklung. Auf dem deutschsprachigen Playstation Blog hat Gaëtan Gireme, der Community Manager von Bandai Namco Entertainment Europe, nun den Release-Termin für das Japano-Rollenspiel verraten. Der Titel wird demnach hierzulande ab dem 27. Januar des kommenden Jahres für PC, PS4 und PS3 erhältlich sein.

Auf dem US-Blog kündigte gleichzeitig Dmitryi Khlynin, der Community Specialist bei Bandai Namco Entertainment America, eine rund 150 US-Dollar teure und auf 10.000 Exemplare limitierte Collector’s Edition des Spiels an. Diese wird folgende Extras bieten:

Exklusive Tales-of-Berseria-Steelbook-Hülle

Chibi-Kyun-Chara-Figuren von Velvet und Laphicet

Exklusives 8-Bit Retro-Schlüsselanhänger-Set

CD mit ausgewählten Musikstücken

Hardcover-Roman mit der Vorgeschichte „A Witch’s Tale - A World Full of Daemons“

Sammelkarten zu Tales of Berseria

Beginner-Strategie-Guide-Artbook zum Spiel

Ob die Collector's Edition auch hierzulande angeboten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Der deutschsprachige Blog erwähnte diese bisher zumindest nicht. Sollte sich das ändern, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.