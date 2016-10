Call of Duty - Infinite Warfare: Multiplayer-Inhalte für die Beta bekannt

PC XOne PS4

Nachdem Activision Anfang vergangenen Monats alle relevanten Daten für die geplante Konsolen-Multiplayer-Beta von Call of Duty - Infinite Warfare (Preview) veröffentlichte (siehe auch unsere News: Call of Duty - Infinite Warfare: Termine und Startzeiten für die Multiplayer-Beta bekannt), wurden nun auch die Inhalte für die Testphase vorgestellt. Demnach werden in der Beta drei der insgesamt sechs Combat Rigs (Kampfrüstungen, die unterschiedliche Spielstile repräsentieren) spielbar sein. Darüber hinaus stehen euch drei Multiplayer-Karten und vier verschiedene Spielmodi zur Auswahl. Hier die Beta-Inhalte im Überblick:

Kampfrüstungen:

Warfighter (Krieger-Rüstung): Konzipiert für eine offensive Spielweise und Kämpfe auf mittlerer Distanz)

Merc (Söldner-Rüstung): Fokus auf starke Verteidigung und Unterstützungsfeuer

Synaptic (Synapsen-Rüstung): Ein Ferngesteuerter Droide der C6-Klasse, der auf Schnelligkeit und Nahkampf optimiert ist

Multiplayer-Maps:

Frontier: Kreisförmig, zweispurig, schnelles Tempo

Frost: Linear, dreispurig, mittleres Tempo

Throwback: Gebogen, dreispurig, mittleres Tempo

Multiplayer-Modi: