Strategie-Podcast 3MA: Brettspiele, Dominions 4 und Mehr

In Folge 371 des Strategiespiel-Podcasts Three Moves Ahead sind erstmals alle vier Hauptakteure der Show dabei: Gastgeber Rob Zacny, Dr. Bruce Geryk, producer Michael Hermes und Three-Moves-Ahead-Gründer Troy Goodfellow.

In der "After Dark" getauften Plauderfolge geht es nicht um ein spezielles Spiel, sondern die Diskutanten sprechen unter anderem darüber, was sie aktuell spielen. Dabei geht es zunächst rund eine halbe Stunde um verschiedene Brettspiele, insbesondere Wargames. Ihr könnt auch erfahren, weshalb Geryk zuletzt fast ausschließlich Wargames am Tisch spielte. Im Bereich der PC-Spiele geht es unter anderem um Dominions 4, Europa Universalis 4 (zum GamersGlobal-Test mit der Note 8.5) und Project Highrise (zum Indie-Check). Den Link zu dem gut einstündigen Podcast findet ihr in den Quellen dieser News.