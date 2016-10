GG-intern: Mafia-3-Berichterstattung

PC XOne PS4

Mafia 3 ab 44,94 € bei Amazon.de kaufen.

Ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Seit Donnerstag testen wir Mafia 3 und sind auch am Wochenende fleißig. Darum werden euch am morgigen Sonntag, vermutlich am frühen Abend, den ausführlichen Testbericht präsentieren können, natürlich nach durchgespielter Kampagne.

Noch heute, am Samstag gegen Mitternacht, geht außerdem die Stunde der Kritiker mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer online. Und am Montag folgt die Wertungskonferenz im Video sowie ein Testvideo.