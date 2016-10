Amy Hennig kritisiert Arbeitsbedingungen der AAA-Entwicklung: „Wir sind an einem Punkt, wo sich etwas ändern muss“

PS4

Die Autorin und Spiele-Designerin Amy Hennig, die vor allem durch ihre Arbeit an der Uncharted-Reihe und der Legacy-of-Kain-Serie bekannt ist, hat in einem Designer Notes Podcast von Idle Thumbs über die Entwicklung von Triple-A-Spielen gesprochen und dabei die Arbeitsbedingungen, die bei solchen großen Projekten herrschen, kritisiert. Wie sie anmerkte, seien die „Crunch-Times“, sprich: kritische Zeiten, in denen die Deadline näher rückt und das Team eine Menge Überstunden schieben muss, um die gesetzten Entwicklungsmeilensteine zu erreichen, mittlerweile eher der Normalzustand, als die Ausnahme. Die Zeit bei Naughty Dog, wo sie vor ihrem Wechsel zu EA über zehn Jahre lang arbeitete, beschreibt sie als ziemlich hart:

Ich weiß nicht, ob ich jemals weniger als 80 Stunden die Woche gearbeitet habe. Es gab Ausnahmen, wo man sich ein paar Tage frei nahm, aber ich habe im Grunde sieben Tage die Woche, mindestens zwölf Stunden täglich gearbeitet.

Diese Sieben-Stunden-Wochen waren nicht nur auf die Projektleiter wie Hennig beschränkt, denn viele Leute aus dem Team waren ebenfalls an den Wochenenden im Studio: „Ich meine, Naughty Dog ist ziemlich berüchtigt, was die Menge an Crunch Times angeht, aber in einer Führungsposition versucht man eben noch mehr zu machen“, so die Autorin. Auf die Frage, ob die Entwicklung von Triple-A-Spielen diesen Lebensstil wert sei, antwortete sie:

Ich glaube nicht. Da gibt es Menschen, die nie nach Hause gehen und ihre Familien sehen. Sie haben Kinder, die aufwachsen, ohne sie zu sehen. Ich selbst habe keine Kinder. Ich habe mich in vielerlei Hinsicht für meine Karriere entschieden und konnte so zielstrebig sein. Hatte dieses Opfer einen Einfluss auf meine Familie? Ja. Aber es beeinflusste in erster Linie vor allem mich, daher konnte ich diese Entscheidung treffen. Wenn ich mir allerdings andere Leute anschaue. Ich meine, meine Gesundheit hat wirklich gelitten und ich musste mich um mich selbst kümmern, weil es ziemlich schlimm war. Und dann waren da Menschen, die, ihr wisst schon, zusammengebrochen waren oder sich selbst irgendwo einweisen mussten, wenn eines dieser Spiele fertiggestellt wurde. Oder sie haben sich scheiden lassen. Das ist nicht in Ordnung, nichts davon. Nichts davon ist es wert.

Laut Hennig hat die AAA-Industrie einen Punkt erreicht, wo sich etwas ändern muss, denn der Druck werde nicht weniger, sondern immer mehr. Das Ganze gleiche einem Wettrüsten, das unmöglich zu gewinnen sei. Und es zerstöre die Menschen. Sie selbst habe bereits genug Leute gesehen, die irgendwann ihre Sachen packten und gegangen sind, um VR, Indie oder irgendwas im Casual-Bereich zu machen, weil sie einfach die Nase voll davon hatten. Man müsse daher einen Weg finden, solche Projekte zu stemmen, ohne die Mitarbeiter auszubeuten. „Wir sollten nicht Spiele loben, die mit dem Blut der Leute getränkt sind, die sie machen.“